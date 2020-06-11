Бинотто: Ограничение бюджетов поможет командам

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал недавнее утверждение бюджетных ограничений, которые вступят в силу в 2021 году, и решение отложить переход на новый регламент до 2022 года…

«Я считаю, что решение ограничить бюджеты суммой в $145 млн. отражает особенности нового технического регламента, – приводит слова Маттиа Бинотто Racefans. – Для меня это не только сокращение расходов, но и направление дальнейшего развития.

Небольшие команды всегда будут настаивать на сокращении бюджетов, но наш чемпионат не должен превращаться в Формулу 2 или Формулу Е. Формула 1 – это Формула 1, для заводских команд важно продолжать использовать самые передовые технологии.

Ограничение бюджетов позволяет контролировать расходы и помочь командам достичь определённого уровня конкурентоспособности. Формула 1 – великолепное шоу, но если дать слишком много свободы в техническом или спортивном регламенте, можно прийти к ситуации, когда между участниками не будет достаточной конкуренции.

Решение отложить переход на новый регламент до 2022 года вызвано нашей ответственностью в сложной экономической ситуации. Эти решения приняты для того, чтобы помочь небольшим командам, которые в данный момент оказались в очень сложном положении. При этом мы проголосовали за эти правила ещё в прошлом году, поскольку считаем их правильными для будущего Формулы 1. Теперь нужно приложить все усилия, чтобы в 2022-м они вступили в силу.

Регламент на силовые установки истекает в конце 2025 года, так что мы продолжим использовать нынешние двигатели до этого срока. Какие моторы будут дальше? Мы уже начинаем это обсуждать, но пока нет никаких решений. Для этого ещё очень рано. Использование гибридных силовых установок прописано в Договоре согласия, и если мы хотим изменить двигатели в 2026-м, то должны это прописать в новых соглашениях».