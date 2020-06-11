Эндрю Шовлин: Протоколы безопасности работают

Команда Mercedes провела два дня тестов в Сильверстоуне, отработав процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах сезона. По словам главного гоночного инженера Эндрю Шовлина, в Mercedes уверены – протоколы работают.

Эндрю Шовлин: «Во время тестов мы отработали все процедуры, снижающие риск распространения вируса, которых будем придерживаться во время гонок. Вы могли видеть на фотографиях, что наши сотрудники носят маски, но мы не всегда можем выдерживать двухметровую дистанцию. Однако в боксах мы разделили рабочие места так, чтобы между людьми было достаточно пространства.

Немного сложнее соблюдать дистанцию, когда механики работают непосредственно с машиной. Однако перед началом работы все прошли тесты. В данный момент ни у кого в команде нет вируса.

Мы вполне уверены, что благодаря соблюдению всех процедур, команда будет в безопасности, мы сможем вернуться к работе, и в ближайший месяц успешно проведём гонки».