Ferrari присоединилась к проекту FIA для девушек

FIA совместно с комиссией «Женщины в автоспорте» запустила проект FIA Girls on Track – Rising Stars, цель которого – популяризация автоспорта среди девушек от 12 до 16 лет и помощь в становлении профессиональной гоночной карьеры в автоспорте. В проекте участвует гоночная Академия Ferrari, при поддержке которой две девушки, прошедшие специальный отбор, проведут полный сезон в Формуле 4 в 2022 году.

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari: «Мы рады присоединиться к FIA в их инновационном проекте Girls on Track – Rising Stars. Мы твёрдо убеждены, что должны помогать молодому поколению в их стремлении выступать в гонках.

Гоночная Академия Ferrari существует более десяти лет, не только выбирая лучших гонщиков, но и работает над их культурным, техническим и этическим образованием. Мы решили расширить нашу сферу деятельности на молодых девушек, которые хотят выступать в автоспорте. Хотя реальных препятствий нет, мы понимаем, что женщинам сложнее подняться по карьерной лестнице в гонках.

Именно поэтому мы с энтузиазмом отреагировали на инициативу FIA и считаем, что можем помочь появлению большего числа молодых женщин в этом фантастическом спорте. Кто знает, может быть, впервые за долгие годы мы увидим выступление женщины в Формуле 1».