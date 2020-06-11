FIA выбирает журналистов для освещения Гран При

Прежде на каждый этап Формулы 1 приезжало около 400 журналистов, но для соблюдения мер безопасности число представителей прессы на первых этапах сезона будет сокращено.

В FIA разработали схему, согласно которой группа из десяти журналистов будет освещать две гонки в Австрии и этап в Венгрии. При этом между этапами журналисты должны будут соблюдать такие же строгие ограничения, как и сотрудники команд, и после двух гонок в Австрии не смогут вернуться домой и должны отправиться на венгерский этап.

По аналогичной схеме будет организована работа и на других Гран При: вторую группу из десяти журналистов пустят на два этапа в Сильверстоуне и Барселоне, третью группу из десяти человек – на гонки в Спа и Монце.

При этом условия работы прессы во время Гран При будут отличаться от привычных. У журналистов не будет доступа в паддок – они смогут находиться исключительно в пресс-центре, а всё общение с гонщиками и представителями команд будет проходить в режиме видеоконференций.

В настоящее время FIA составляет списки журналистов, кому и на какие этапы будет выдана аккредитация. Приоритет отдаётся представителям крупных новостных агентств, таких как Reuters или AFP, а также печатным изданиям с большими тиражами.