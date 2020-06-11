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Автоспорт

Хельмут Марко: Подготовка к Гран При идёт по плану

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Менее месяца остаётся до старта первой гонки сезона в Австрии. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал о ходе подготовки к этапу и дал прогноз о расстановке сил.

Хельмут Марко: «Подготовка к Гран При идёт по плану. Единственное, что нам сейчас нужно делать – сохранять спокойствие. В конце концов, мы не знаем, сколько этапов состоится, поэтому каждая гонка важна больше, чем обычно. Каждая может стать финалом. Именно поэтому надёжность будет иметь ключевое значение для победы в чемпионате. Любой промах может стоить титула. И, разумеется, гонщики не должны ошибаться.

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Мы ожидаем, что борьба развернётся между нами и Mercedes. По нашему мнению, Ferrari не дотягивает до уровня лидеров».

Источник:www.f1news.ru
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