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Автоспорт

Ландо Норрис удивлён реакцией болельщиков

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Ландо Норрис был одним из гонщиков, кто поддержал призыв Льюиса Хэмилтона осудить убийство Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. После этого многие стали отписываться от Ландо в социальных сетях, чем неприятно удивили гонщика McLaren.

Ландо Норрис: «В один из дней от меня отписалось очень много людей в социальных сетях. Это странно. Я стараюсь делать то, что считаю правильным, но многие люди не разделяют те же ценности, что и я. Что же, в таком случае я рад, что они отписались от меня.

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Среди моих подписчиков есть странные люди, которые просто хотят быть не такими как все, отстаивать непопулярную точку зрения. Однако я буду использовать все возможности, чтобы показать людям, что я считаю правильным».

Источник:www.f1news.ru
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