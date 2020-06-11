Ландо Норрис удивлён реакцией болельщиков

Ландо Норрис был одним из гонщиков, кто поддержал призыв Льюиса Хэмилтона осудить убийство Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. После этого многие стали отписываться от Ландо в социальных сетях, чем неприятно удивили гонщика McLaren.

Ландо Норрис: «В один из дней от меня отписалось очень много людей в социальных сетях. Это странно. Я стараюсь делать то, что считаю правильным, но многие люди не разделяют те же ценности, что и я. Что же, в таком случае я рад, что они отписались от меня.

Среди моих подписчиков есть странные люди, которые просто хотят быть не такими как все, отстаивать непопулярную точку зрения. Однако я буду использовать все возможности, чтобы показать людям, что я считаю правильным».