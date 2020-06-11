Переезд Racing Point на новую базу откладывается

В 2021 году команда Racing Point должна была переехать в новую базу, строительство которой сейчас ведётся в Сильверстоуне. Однако из-за пандемии коронавируса команде пришлось пересмотреть планы и отложить «новоселье» до 2022 года. Об этом рассказал руководитель команды Отмар Сафнауэр.

Отмар Сафнауэр: «Нам сейчас очень тесно на базе, построенной в 1990 году. Нам срочно нужно больше места, если мы хотим лучше выступать под именем Aston Martin. Однако из-за коронавируса пришлось пересмотреть сроки переезда.

Нам пришлось отложить переезд на новую базу, который фактически был запланирован на лето 2021 года. Из-за сложившейся ситуации мы потеряли три-четыре месяца – в результате переезд «съехал» на зиму, а мы этого не хотим. Таким образом, было решено отложить переезд на новую базу ещё на год – до летнего перерыва 2022-го. Благодаря этому мы получили ещё пять-шесть месяцев, которые позволяет более тщательно всё распланировать».