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Racing Point проведёт съёмочный день со Строллом

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Команда Mercedes провела два дня тестов в Сильверстоуне, дав возможность сесть за руль Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону. На следующей неделе свою подготовку к началу сезона проведёт и Racing Point, но за руль сядет только Лэнс Стролл, сын владельца команды.

Заезды Racing Point пройдут 17 июня в Сильверстоуне. Команда использует право на съемочный день, поэтому будет работать с актуальной машиной RP20, так что Лэнс сможет проехать не более 100 километров на специальных демонстрационных шинах.

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Во время съемочного дня команда отработает процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах сезона.

Источник:www.f1news.ru
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