Racing Point проведёт съёмочный день со Строллом

Команда Mercedes провела два дня тестов в Сильверстоуне, дав возможность сесть за руль Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону. На следующей неделе свою подготовку к началу сезона проведёт и Racing Point, но за руль сядет только Лэнс Стролл, сын владельца команды.

Заезды Racing Point пройдут 17 июня в Сильверстоуне. Команда использует право на съемочный день, поэтому будет работать с актуальной машиной RP20, так что Лэнс сможет проехать не более 100 километров на специальных демонстрационных шинах.

Во время съемочного дня команда отработает процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах сезона.