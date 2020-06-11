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Автоспорт

В календарь могут добавить несколько европейских гонок

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Календарь Формулы 1 пока состоит из восьми этапов, но работа по составлению расписания второй половины сезона идёт полным ходом. Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун допустил включение в календарь дополнительных европейских этапов и двух гонок в Бахрейне на разных конфигурациях трассы Сахир.

Росс Браун: «Ситуация быстро меняется, но у нас ещё есть время. Мы рассматриваем множество различных вариантов и уверены, что вторая половина сезона получится великолепной. Однако сейчас нет смысла анонсировать что-то конкретное, поскольку нужно согласовать множество деталей.

Существует достаточно высокая вероятность, что в случае необходимости европейская часть сезона будет продлена на ещё один или два этапа. Исходя из того, что мы планируем в данный момент, гонки в Бахрейне и Абу-Даби завершат сезон. Итого на данный момент суммарно мы имеем десять Гран При, но считаем, что сможем добавить к ним, по меньшей мере, пять или шесть гонок.

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Мы понимаем, что в городах, таких как Баку и Сингапур, необходимо больше времени на строительство трассы и подготовку, чем на стационарных автодромах. Мы учитываем каждый аспект, и я уверен, что вторая половина сезона получится интересной. Некоторые гонки [из оригинального календаря] не состоятся, но мы можем заменить их другими.

Существует ряд хороших европейских трасс, которые мы можем добавить в календарь, чтобы провести одну или две гонки и получить полноценный сезон. Мы пока не готовы назвать эти трассы, поскольку переговоры продолжаются.

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Мы очень хотим избежать ситуации, когда объявляем о своих планах, а затем приходится их менять. При этом решение необходимо объявить за достаточное время, чтобы люди могли строить планы. Мы надеемся, что некоторые гонки во второй половине сезона пройдут со зрителями, так что у нас должен быть запас по времени для продажи билетов и рекламы.

Одна из особенностей автодрома в Бахрейне в том, что там множество конфигураций, и мы можем провести гонку на двух разных. Одна из них практически полностью овальная, что может быть интересно, и все конфигурации имеют лицензию FIA Grade 1, так что мы держим в уме этот вариант.

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Использование двух конфигураций потребует много времени и усилий по подготовке, так что к этому варианту нужно подойти со всей ответственностью, но мы должны принимать это во внимание».

Идея заменить на сдвоенных этапах традиционную квалификацию 30-минутной спринтерской гонкой с реверсивным порядком старта была отвергнута, но Росс Браун сказал, что такой формат квалификации не исключён в 2021 году: «Гонки с реверсивной стартовой решёткой обсуждаются в контексте следующего года. В этом сезоне если и будут какие-то изменения в форматах, то они окажутся минимальными».

Источник:www.f1news.ru
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