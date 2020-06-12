Два подиума Сидорковой на первом этапе Esports League

Ирина Сидоркова, гонщица программы SMP Racing, прекрасно дебютировала в виртуальной серии Esports League, которую проводит женский чемпионат W Series.

К сожалению, реальных гонок W Series в 2020 году мы не увидим, вместо этого участницы серии померяются силами в киберспорте, и первый этап виртуального турнира состоялся в четверг. Он состоял из трёх гонок на автодроме в Монце, и победы в двух из них одержала Бейтске Виссер, прошлогодняя вице-чемпионка W Series. Она выиграла первую и третью гонку, причём в обоих случаях записала на свой счёт лучшие круги, за которые тоже даются дополнительные очки.

Вторую гонку выиграла Эмма Кимиляйнен, но нас больше интересует другое: по итогам первого этапа виртуальной серии наша 16-летняя соотечественница из Петрозаводска занимает второе место в личном зачёте, уступая Виссер лишь три очка.

В первой гонке они финишировала второй, во второй заняла 4-е место, в третьей замкнула первую тройку – итого два подиума в день дебюта плюс один лучший круг.

Как тут не вспомнить слова Иры Сидорковой о киберспорте, сказанные в интервью F1News.ru всего пару месяцев назад: «Я никогда этим серьёзно не занималась, мне это просто не доставляло удовольствия, для меня это не развлечение. Но я уже скачала симулятор iRacing и тоже буду для себя изучать эту дисциплину, хотя для меня это абсолютно новый мир. Думаю, я доберусь и до соревнований, потому что все в них выступают, и я тоже хочу попробовать…»

Судя по всему, получается у дебютантки виртуальной W Series неплохо, хотя понятно, что по итогам первого этапа выводы делать рано. И всё-таки Иру стоит поздравить с ярким началом – будем надеяться, что продолжение будет не менее успешным!

Второй этап Esports League пройдёт через неделю, 18 июня, на виртуальной трассе в Остине Circuit of the Americas.