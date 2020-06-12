Ландо Норрис: Сделать рывок вперёд не так просто

В McLaren намерены постепенно вернуться на лидирующие позиции в Формуле 1, но при этом не стремятся быстро добиться отдельных успехов, оставаясь при этом командой второго эшелона Формулы 1, – считает Ландо Норрис.

2019 год McLaren завершила на 4-м месте Кубка конструкторов, и в команде поставили перед собой новую задачу: в следующем сезоне сократить отставание от тройки лидеров. Хотя результаты зимних тестов в Барселоне дают основание предположить, что сильнейшей в средней группе станет Racing Point, откровенно скопировавшая ряд прошлогодних решений Mercedes.

Но Ландо согласен, что с этим, вероятно, будет проще смириться, если McLaren по скоростным показателям всё-таки подтянется к McLaren, Ferrari и Red Bull Racing.

«Полагаю, да, – сказал 20-летний гонщик McLaren. – Правда, в обычной ситуации хочется сразу сказать, что 4-е место, конечно, лучше, ведь вы получаете намного больше денег и т.д. Хотя не думаю, что в ближайшие годы это будет так уж важно, поскольку призовые будут распределяться несколько более равномерно. Пока сложно что-то предсказывать, но всё-таки надо стремиться к максимально возможным результатам.

Вероятно, Racing Point отлично проведёт предстоящий сезон, но что они собираются делать в 2021 году? Снова будут на кого-то рассчитывать? Мы-то уверены, чтобы будем постепенно двигаться вперёд в следующие пару лет, и не собираемся в таких масштабах заниматься копированием чужих решений.

Мы стараемся сами выполнять свою работу, и наша цель в том, чтобы стремиться к победам, а не быть похожими на команду второго эшелона. У всех в McLaren боевой настрой. Я знаю, что болельщики многого ждут от нашей команды, и это вполне оправданные ожидания. Но сделать рывок вперёд не так просто. Мы уверены, что добились какого-то прогресса, но при этом у всех остальных команд тоже была возможность зимой сделать шаг вперёд…»