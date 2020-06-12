Renault проведёт двухдневные тесты в Шпильберге

На этой неделе команда Mercedes провела двухдневные тесты в Сильверстоуне с машиной двухлетней давности, отработав процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах сезона. Аналогичным образом решили поступить и в Renault.

На следующей неделе заводская команда французского автоконцерна отработает два дня на тестах в Шпильберге на трассе Red Bull Ring. Renault будет работать с R.S.18, машиной 2018 года. Во вторник, 16 июня, за руль сядет Даниэль Риккардо, а в среду его сменит Эстебан Окон.

Напомним, что на следующей неделе съемочный день проведёт команда Racing Point. В среду Лэнс Стролл сможет проехать 100 километров в Сильверстоуне на актуальной машине RP20.