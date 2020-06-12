Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортRenault проведёт двухдневные тесты в Шпильберге
Автоспорт

Renault проведёт двухдневные тесты в Шпильберге

AdminНет комментариев
Добавлено

На этой неделе команда Mercedes провела двухдневные тесты в Сильверстоуне с машиной двухлетней давности, отработав процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах сезона. Аналогичным образом решили поступить и в Renault.

На следующей неделе заводская команда французского автоконцерна отработает два дня на тестах в Шпильберге на трассе Red Bull Ring. Renault будет работать с R.S.18, машиной 2018 года. Во вторник, 16 июня, за руль сядет Даниэль Риккардо, а в среду его сменит Эстебан Окон.

Читайте также:  Формула E: Эванс добыл для Jaguar первую победу

Напомним, что на следующей неделе съемочный день проведёт команда Racing Point. В среду Лэнс Стролл сможет проехать 100 километров в Сильверстоуне на актуальной машине RP20.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Уэббер считает, что Феттель пропустит сезон 2021 года

Этапы в Баку, Сингапуре и Японии отменены

Хаккинен: Боттасу нужно опередить только одного гонщика

Джовинацци: Моё время в Ferrari ещё не наступило

В Формуле 1 отказались от возврата старого правила

Закрыть