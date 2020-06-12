В новом сезоне изменится церемония награждения

Традиционная церемония награждения с вручением кубков и шампанским на подиуме претерпит изменения в сезоне 2020 года ради соблюдения социальной дистанции. Об этом рассказал управляющий директор Формулы 1 Росс Браун. Изменятся также предстартовые процедуры, а парад пилотов будет отменён.

Росс Браун: «Мы внедряем протоколы, которые гарантируют безопасность в условиях коронавируса. В результате некоторые церемонии, которые были в прошлом, сейчас проводить невозможно. Стартовая решётка, на которой находится очень много народа, недопустима.

Мы продумали каждый аспект – от момента прибытия команд на автодром до момента отъезда, но пока все процедуры не утверждены окончательно, однако вместе с FIA мы работаем над этим.

Награждение на подиуме невозможно в том виде, в каком происходило раньше. Однако мы стараемся придумать иную церемонию после финиша. Один из вариантов – выстроить машины на трассе, а гонщики будут стоять перед ними.

Мы не сможем вручать кубки победителю и призёрам, поскольку нельзя допускать, чтобы кто-то находился в непосредственной близости друг от друга. Мы работаем над поиском решения, у нас есть определённые идеи, но нужно понять, как это будет выглядеть в телетрансляции.

Во время исполнения национального гимна перед стартом мы не сможем собрать вместе всех гонщиков, равно как и не сможем допустить детей с табличками на стартовую решётку. Однако дети останутся частью шоу, но виртуально – мы вышлем им форму, а они в ответ отправят нам приветственные сообщения. Можно многое сделать, чтобы было интересно.

Парада гонщиков не будет, поскольку мы не можем посадить 20 гонщиков в кузов грузовика и возить по трассе. Вместе этого мы покажем интервью с каждым из боксов. Существует множество способов взаимодействия с аудиторией без ущерба для здоровья и безопасности.

Я на 100% уверен, что мы сделаем Формулу 1 увлекательной и интересной, но немного другой. Это новая нормальность. Сколько она будет длиться? Мы не знаем, но наверняка это останется нормой до конца года».