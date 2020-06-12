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Автоспорт

Уэббер считает, что Феттель пропустит сезон 2021 года

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В конце года истекает контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari. Бывший напарник Себастьяна по Red Bull Racing Марк Уэббер считает, что немец не будет выступать в Формуле 1 в 2021 году.

Марк Уэббер: «Я знаю, как работает Себастьян. Он выкладывается на 110%, прилагая много усилий, и ждёт от команды такого же отношения. Могу предположить, что он его так и не дождался. Феттель не может работать без поддержки, у него нет иммунитета к окружающей действительности, как у Кими Райкконена, который просто садится за руль и делает свою работу. У Кими отличный подход, но он не всем подходит.

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Когда в Ferrari доминировал Михаэль Шумахер, у него в Ferrari была поддержка со стороны Рори Бёрна, Росса Брауна и Жана Тодта. Я не хочу наговаривать на итальянцев, но в случае с Себастьяном они не выглядели единым целым. Они делали, что могли, но у Себастьяна в какой-то момент просто закончились силы.

В этот момент в команду пришёл Шарль Леклер. Он быстр, полон энергии и желания побеждать. Он был наивен, что позволило ему прийти и сразу взяться за дело, поскольку он ещё ничего не знал, тогда как Себастьян уже много сил отдал команде. Лет через десять Шарль это поймёт.

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Думаю, Ferrari будет не хватать Феттеля. Леклер – гонщик мирового уровня, отлично подходит для Формулы 1, говорит на нескольких языках, уверенно ведёт себя перед телекамерами – идеальный гонщик. Однако в краткосрочной перспективе команде будет не хватать опыта Себастьяна и его видения ситуации. Судя по всему, сейчас для Себастьяна перспектива пилотировать красную машину не является достаточной мотивацией, чтобы вставать по утрам с постели. В этом проблема.

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Думаю, Феттель возьмёт годичную паузу. Я надеюсь, что за это время он сможет восстановить силы, и к нему вернётся желание вновь бороться в первых рядах в Формуле 1».

Говоря о предстоящем сезоне, который стартует в начале июля в Австрии, Уэббер отметил: «Думаю, титул выиграет Льюис. Сокращенный календарь словно создан для него, и он просто должен сделать то, что умеет».

Источник:www.f1news.ru
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