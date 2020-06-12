Уэббер считает, что Феттель пропустит сезон 2021 года

В конце года истекает контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari. Бывший напарник Себастьяна по Red Bull Racing Марк Уэббер считает, что немец не будет выступать в Формуле 1 в 2021 году.

Марк Уэббер: «Я знаю, как работает Себастьян. Он выкладывается на 110%, прилагая много усилий, и ждёт от команды такого же отношения. Могу предположить, что он его так и не дождался. Феттель не может работать без поддержки, у него нет иммунитета к окружающей действительности, как у Кими Райкконена, который просто садится за руль и делает свою работу. У Кими отличный подход, но он не всем подходит.

Когда в Ferrari доминировал Михаэль Шумахер, у него в Ferrari была поддержка со стороны Рори Бёрна, Росса Брауна и Жана Тодта. Я не хочу наговаривать на итальянцев, но в случае с Себастьяном они не выглядели единым целым. Они делали, что могли, но у Себастьяна в какой-то момент просто закончились силы.

В этот момент в команду пришёл Шарль Леклер. Он быстр, полон энергии и желания побеждать. Он был наивен, что позволило ему прийти и сразу взяться за дело, поскольку он ещё ничего не знал, тогда как Себастьян уже много сил отдал команде. Лет через десять Шарль это поймёт.

Думаю, Ferrari будет не хватать Феттеля. Леклер – гонщик мирового уровня, отлично подходит для Формулы 1, говорит на нескольких языках, уверенно ведёт себя перед телекамерами – идеальный гонщик. Однако в краткосрочной перспективе команде будет не хватать опыта Себастьяна и его видения ситуации. Судя по всему, сейчас для Себастьяна перспектива пилотировать красную машину не является достаточной мотивацией, чтобы вставать по утрам с постели. В этом проблема.

Думаю, Феттель возьмёт годичную паузу. Я надеюсь, что за это время он сможет восстановить силы, и к нему вернётся желание вновь бороться в первых рядах в Формуле 1».

Говоря о предстоящем сезоне, который стартует в начале июля в Австрии, Уэббер отметил: «Думаю, титул выиграет Льюис. Сокращенный календарь словно создан для него, и он просто должен сделать то, что умеет».