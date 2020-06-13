13 июня стартует первый виртуальный марафон в Ле-Мане

13-14 июня в Ле-Мане должен был в 88 раз пройти легендарный 24-часовой марафон, но из-за пандемии гонку пришлось перенести на 19-20 сентября. Но это не значит, что болельщикам придётся скучать до осени, ведь сегодня французский автомобильный клуб ACO впервые проведёт «24 часа Ле-Мана» в виртуальном формате, для чего используется симулятор rFactor2.

В виртуальном марафоне примут участие несколько гонщиков Формулы 1 (Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Ландо Норрис, Антонио Джовинацци), а также, конечно, профессионалы, выступающие в WEC, GT и других сериях и лучшие мастера киберспорта.

По традиции, марафон стартует в 15 часов по местному времени (в 16 часов по Москве) и будет транслироваться онлайн.

Накануне прошла квалификация, лучшее время в классе LMP показал опытный сим-рейсер Ерней Симончич, представитель Словении, выступающий за команду ByKolles.

Команда Team Redline, в состав которой входят Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, стартует с 5-й позиции; экипаж Фернандо Алонсо и Рубенса Баррикелло – с 13-й.

В классе GTE быстрее всех был австралиец Джошуа Роджерс, выступающий на Porsche 911 RSR; экипаж Ferrari, в котором поедут Леклер и Джовинацци, показал 9-е время в классе и 39-е в общей классификации.