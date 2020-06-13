Алонсо: Это не тот Ле-Ман, на который мы надеялись

Первые четыре часа виртуального марафона в Ле-Мане подходят к концу, гонка складывается по-своему интересно, хотя сравнивать её с реальными «24 часами», пожалуй, не стоит. Но справедливости ради надо признать, что картинка на дисплее компьютера или экране телевизора выглядит неплохо, и трасса воспроизведена довольно реалистично.

Внимание к виртуальному Ле-Ману приковано серьёзное, аудитория болельщиков, которая следит за ходом гонки онлайн, исчисляется десятками тысяч.

После трёх с половиной часов в абсолютном зачёте лидировала команда Team Readline, за которую выступают Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, но её машина отправилась в боксы, и место за рулём симулятора занял как раз гонщик McLaren. Ландо выехал на трассу на 2-й позиции, бросился вдогонку за экипажем команды 2 Seas Motorsport, без труда его опередил и вышел в лидеры. Впрочем, ненадолго: экипаж №33 вскоре смог отыграться, что обещало интересное продолжение борьбы.

В классе GTE после четырёх часов лидирует экипаж Porsche Esports Team, а на втором месте вполне уверенно обосновалась команда R8G, организованная Романом Грожаном. Но экипажи, выступающие на Ferrari, выглядят неубедительно, достаточно сказать, что квартет команды AF Corse, в составе которого выступают Шарль Леклер и Антонио Джовинацци, пока занимает 11-е место в классе.

К сожалению, в числе сошедших с дистанции значится экипаж Фернандо Алонсо и Рубенса Баррикелло.

«Это не те “24 часа”, на которые мы надеялись, – прокомментировал двукратный победитель Ле-Мана. – Полагаю, дело в сочетании человеческой ошибки и сбоя в игре, из-за которого мы оказались в неблагоприятной ситуации.

Дирекция гонки оштрафовала нас в тот момент, когда мы были на пит-лейн, что несколько необычно. А игра не позволяет отбыть этот штраф позже или хотя бы залить топливо. Мы отбыли наказание, но не смогли поменять резину и дозаправиться. Из-за этого на следующем круге у нас кончился бензин. Такого никто не мог ожидать. А ведь мы тщательно готовились, поэтому будем надеяться, что сможем получить удовольствие в следующей гонке…»