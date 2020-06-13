Джордж Расселл: Надо начинать думать о будущем

Хотя Джордж Рассел выступает за Williams, переживающую самый сложный период в своей истории, и пока не может похвастаться яркими спортивными результатами, он считается одним из самых перспективных гонщиков своего поколения. При этом 22-летний британец входит в молодёжную программу Mercedes и, конечно, мечтает когда-нибудь перейти в чемпионскую команду. В интервью RTL он в очередной раз намекнул, что надеется на это.

Джордж Расселл: «В какой бы сфере вы ни работали, надо начинать думать о будущем. В Ferrari уже позаботились об этом, подписав контракт с Шарлем Леклером, который, разумеется, очень здорово справляется со своими задачами и продолжит это делать в ближайшие годы.

А теперь в Маранелло решили, что его напарником будет Карлос Сайнс. Вероятно, состав этой команды останется неизменным в следующие пять, шесть или семь лет. Если вспомнить историю, то Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло тоже выступали за Ferrari на протяжении долгого времени.

Другой пример: уже в 2014-м в Mercedes в распоряжении Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга была отличная машина с отличным двигателем, но с каждым следующим сезоном они становились всё сильнее – я уверен, им помогло то, что состав команды оставался стабильным.

Я сотрудничаю с Mercedes много лет, они очень много мне помогали в моём профессиональном становлении, когда я выступал в GP3, GP2, после чего перешёл в Формулу 1. Они для меня словно семья. Не секрет, что любой гонщик мечтает получить возможность выигрывать Гран При и чемпионаты. Если в Mercedes появится вакансия, думаю, никто из гонщиков не откажется её занять, ведь это лучшая команда».