Суббота, 13 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортХэмилтон вошёл в десятку лучших спортсменов XXI века
Автоспорт

Хэмилтон вошёл в десятку лучших спортсменов XXI века

AdminНет комментариев
Добавлено

” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/f43a09b89dd7256f8a4c1949b8b0fddf.jpg” alt=”Хэмилтон вошёл в десятку лучших спортсменов XXI века” width=”100%” />

Испанская газета Marca опубликовала свою версию ста лучших спортсменов XXI века. В рейтинг попали несколько представителей Формулы 1 и других гоночных дисциплин, лучшим из которых испанские журналисты назвали Льюиса Хэмилтона. Гонщик Mercedes разместился на восьмой строчке.

Возглавляет рейтинг 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Кроме него, в тройке лучших ямайский лёгкоатлет Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Читайте также:  Грожан: Я рад, что завтра последняя гонка для этой машины

Лучшие спортсмены XXI века по версии Marca

Спортсмен
Страна
Вид спорта

1. Майкл Фелпс
США
Плавание

2. Усэйн Болт
Ямайка
Лёгкая атлетика

3. Роджер Федерер
Швейцария
Теннис

4. Рафаэль Надаль
Испания
Теннис

5. Коби Брайант
США
Баскетбол

6. Тайгер Вудс
США
Гольф

7. Лионель Месси
Аргентина
Футбол

8. Льюис Хэмилтон
Великобритания
Формула 1

9. Валентино Росси
Италия
Мотогонки

10. Криштиану Роналду
Португалия
Футбол

Читайте также:  Видео: Круг по трассе в Барселоне глазами Кими

12. Марк Маркес
Испания
Мотогонки

13. Михаэль Шумахер
Германия
Формула 1

33. Себастьян Феттель
Германия
Формула 1

39. Стефан Петрансель
Франция
Ралли

46. Фернандо Алонсо
Испания
Формула 1

50. Себастьен Лёб
Франция
Ралли

79. Хорхе Лоренсо
Испания
Мотогонки

97. Себастьен Ожье
Франция
Ралли

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ландо Норрис: Сделать рывок вперёд не так просто

В новом сезоне изменится церемония награждения

Renault проведёт двухдневные тесты в Шпильберге

Уэббер считает, что Феттель пропустит сезон 2021 года

Этапы в Баку, Сингапуре и Японии отменены

Закрыть