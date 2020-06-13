” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/f43a09b89dd7256f8a4c1949b8b0fddf.jpg” alt=”Хэмилтон вошёл в десятку лучших спортсменов XXI века” width=”100%” />

Испанская газета Marca опубликовала свою версию ста лучших спортсменов XXI века. В рейтинг попали несколько представителей Формулы 1 и других гоночных дисциплин, лучшим из которых испанские журналисты назвали Льюиса Хэмилтона. Гонщик Mercedes разместился на восьмой строчке.

Возглавляет рейтинг 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Кроме него, в тройке лучших ямайский лёгкоатлет Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Лучшие спортсмены XXI века по версии Marca

Спортсмен

Страна

Вид спорта

1. Майкл Фелпс

США

Плавание

2. Усэйн Болт

Ямайка

Лёгкая атлетика

3. Роджер Федерер

Швейцария

Теннис

4. Рафаэль Надаль

Испания

Теннис

5. Коби Брайант

США

Баскетбол

6. Тайгер Вудс

США

Гольф

7. Лионель Месси

Аргентина

Футбол

8. Льюис Хэмилтон

Великобритания

Формула 1

9. Валентино Росси

Италия

Мотогонки

10. Криштиану Роналду

Португалия

Футбол

12. Марк Маркес

Испания

Мотогонки

13. Михаэль Шумахер

Германия

Формула 1

33. Себастьян Феттель

Германия

Формула 1

39. Стефан Петрансель

Франция

Ралли

46. Фернандо Алонсо

Испания

Формула 1

50. Себастьен Лёб

Франция

Ралли

79. Хорхе Лоренсо

Испания

Мотогонки

97. Себастьен Ожье

Франция

Ралли