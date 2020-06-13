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Автоспорт

Renault F1 предлагает болельщикам брендированные маски

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Renault стала первой командой Формулы 1, включившей брендированные защитные маски в ассортимент своей официальной сувенирной продукции, и теперь эти изделия, выполненные в фирменной жёлто-чёрной гамме, можно заказать онлайн.

Как явствует из сопроводительной информации, «Многоразовая маска, которую можно стирать, на 90% защищает от вируса Covid-19, отвечая самым современным стандартам, действующим во Франции. Все доходы от продажи масок будут направлены на благотворительность».

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Цена одной такой маски – 4,99 евро, но также можно приобрести «недельную упаковку» из пяти штук, заплатив 24,95 евро, или «семейную упаковку», в которой десять масок – она обойдётся в 49,99 евро.

Надо полагать, на тестах в Шпильберге, запланированных на следующую неделю, мы увидим гонщиков и сотрудников Renault F1 именно в таких масках, что вполне может привлечь внимание болельщиков, и они захотят приобрести эти средства индивидуальной защиты. Кроме всего прочего, это действительно весьма специфический сувенир, который будет напоминать о странном сезоне 2020 года.

Источник:www.f1news.ru
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