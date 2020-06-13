В McLaren выставили на обозрение победный трофей Сенны

В фойе Технологического центра McLaren находится специальная витрина, в которой выставлены главные спортивные трофеи разных лет и прочие реликвии, памятные для команды из Уокинга. Но кубок за победу в Гран При Европы, завоёванный Айртоном Сенной 11 апреля 1993 года в Донингтоне, никогда там не демонстрировался, и в команде решили это исправить.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Болельщики задавали нам вопросы о знаменитом трофее, который никогда не демонстрировался на базе McLaren. Фактически публика не видела его с 1993 года, когда он находился на верхней ступени подиума.

Я хорошо помню тот Гран При Великобритании, проходивший под дождём: Айртон Сенна одержал тогда победу, и вот кого он опередил на первом же круге: Карла Вендлингера, Михаэля Шумахера, Деймона Хилла, а потом в предпоследней шпильке обогнал Алена Проста и вышел в лидеры. Это был невероятный, фантастический круг!

Сенна был моим кумиром, и возможность работать в McLaren – для меня высокая честь. Иногда мне выпадает возможность увидеть какие-то совершенно удивительные реликвии, имеющие отношение к истории Формулы 1, и, безусловно, этот кубок – одна из них.

Он долго хранился в надёжном месте – у McLaren есть немало спрятанных сокровищ! Но всем очень хотелось посмотреть на этот трофей, и мы решили выставить его на почётном месте рядом с записью в нашей книге почётных посетителей, сделанной рукой Королевы Великобритании в день, когда открывался Технологический центр McLaren. И теперь его могут увидеть все!»