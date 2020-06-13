В Монреале не теряют надежду провести гонку осенью

Если бы не пандемия коронавируса, захлестнувшая мир, то сегодня на трассе имени Жиля Вильнёва гонщики Формулы 1 провели бы две пятничные тренировки Гран При Канады. Однако ещё в начале апреля этап был отложен, но не отменён. Такое решение оставляет надежду, что в 2020-м гонка в Монреале всё же состоится.

Промоутер этапа Франсуа Дюмонтье рассказал, что продолжает вести переговоры о проведении Гран При Канады: «Мы продолжаем переговоры с различными заинтересованными сторонами, в том числе с Формулой 1, городскими властями и правительством, чтобы провести гонку осенью».

Перспективы проведения Гран При Канады во многом зависят от того, продлят или нет власти провинции Квебек запрет на проведение крупных мероприятий, который действует до 31 августа. При планировании сроков проведения гонки также необходимо учитывать, что середина октября – крайний срок для проведения гонки Формулы 1 в Монреале исходя из погодных условий.