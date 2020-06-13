Уэббер сомневается, что Алонсо стоит возвращаться в Ф1

По словам Марка Уэббера, он сильно удивится, если Фернандо Алонсо вернётся в Формулу 1 в следующем году, ведь испанец сможет рассчитывать лишь на место в команде второго эшелона, где ему будет сложно находить источники мотивации. Бывший гонщик напомнил, что в конце 2018 года двукратный чемпион мира принял решение завершить карьеру в Ф1 именно потому, что в McLaren у него не было возможности бороться за победы.

«Мы знаем, что карьера у Фернандо была удивительная, но он уже не на пике формы, и ему будет тяжело делать то, что он делал в прошлом, – считает австралийский ветеран автоспорта. – Впрочем, даже если он выступает на 90% былых возможностей, для какой-то команды он и сейчас вполне хорош. Но Алонсо по характеру победитель, и ушёл из Формулы 1 он именно потому, что застрял в середине пелотона.

Он тогда сказал, что не хочет оставаться в чемпионате, если у него нет возможности бороться за подиумы. А сейчас он вряд ли окажется в команде, где у него такая возможность будет. Фернандо скучает по гонкам, но какая у него цель? Готов ли он подписать двух- или трёхлетний контракт? Или только на год, после чего этой команде придётся искать кого-то ещё? В чём смысл?

Не хочу сказать, что он не может вернуться, но ему будет очень сложно сохранять мотивацию на протяжении двух лет, если он сможет бороться только в середине пелотона».