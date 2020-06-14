Алекс Дзанарди: Сенна сыграл особую роль в моей жизни

Алекс Дзанарди провёл в Формуле 1 более сорока Гран При, но ни разу даже не поднялся на подиум, а его лучшим результатом осталось 6-е место в Гран При Бразилии 1993 года, когда он выступал за команду Lotus.

Тем не менее, 53-летний итальянец стал одной из легенд мирового спорта, ведь, лишившись обеих ног в страшной аварии на гоночной трассе, он не потерял интереса к жизни, смог восстановиться, и теперь в списке его достижений, кроме титула в американской серии CART, есть 4 золотых медали Паралимпийских игр и многочисленные победы в чемпионате мира по хэндбайку – гонках на велосипедах с ручным приводом. Кстати, он до сих пор иногда садится за руль спорткара, подготовленного специально для него BMW Motorsport.

В субботу вечером в Италии была показана программа с участием Дзанарди, снятая силами бразильского подразделения телекомпании ESPN, в которой гонщик поделился и взглядами на жизнь, и воспоминаниями о своей карьере.

«Хуже, чем то, что происходит в мире сейчас, может быть только будущее, когда мы в очередной раз продемонстрируем, что так ничему и не научились, – заявил Дзанарди, рассуждая о пандемии коронавируса. – Но я верю в возможности науки. Сейчас в поисках решения разворачивается масштабное сотрудничество учёных, и я верю, что оно будет найдено.

Зато сейчас, когда я выхожу в сад, то чувствую, что воздух стал чище, и мне легче дышится. У человечества появилось время задуматься о будущем, и тут важно действовать всем вместе…»

Разумеется, поскольку съёмки программы производились бразильским телевидением, то Алекса спросили об Айртоне Сенне.

«Айртон был для меня образцом, и мне повезло, что я был с ним знаком, – ответил Дзанарди. – Когда он в 1984 году дебютировал в Формуле 1 в команде Toleman, я сказал одноклассникам: «Вот увидите, этот парень будет творить чудеса!» Но меня подняли на смех, ведь в то время всех удивляли победы Проста, Лауды и Мэнселла. Но после знаменитой дождевой гонки в Монте-Карло мои друзья признали, что я был прав.

Когда в 1991-м меня пригласили в Jordan, где я должен был заменить Михаэля Шумахера, Сенна подошёл ко мне и представился: «Я Айртон». «Знаю-знаю!» – ответил я и, по-моему, покраснел.

Он искренне хотел мне помочь. Он тогда сказал: «Все мы люди, никто из нас не волшебник. Но у Jordan отличная машина, сам увидишь. У тебя всё получится».

Я знал, что он великий чемпион, но в тот момент осознал, что он ещё и замечательный человек. Он сыграл особую роль в моей жизни, мне бы хотелось считать его своим другом, но возможности установить с ним по-настоящему дружеские отношения у меня просто не было».