Андретти: Ле-Ман занимает важное место в моей карьере

В феврале легендарный американский гонщик Марио Андретти отпраздновал 80-летие, и даже в этом возрасте он продолжает выступать в гонках, правда, в последнее время только виртуальных, считая это весьма интересным занятием.

Сегодня стартовал первый в истории виртуальный марафон в Ле-Мане, а Марио Андретти за свою долгую карьеру девять раз участвовал в 24-часовой гонке на кольце Сартэ и в эфире телеканала Eurosport рассказал о том, как много она для него значила.

Марио Андретти: «Ле-Ман занимает очень важное место в моей карьере. Впервые я стартовал в этой гонке в 1966 году и потом всегда с удовольствием туда возвращался.

Мне очень нравится выступать в Ле-Мане, и сожалею я только о одном: я так и не смог добиться там ярких успехов. Впрочем, я не раз поднимался на подиум, а однажды мне удалось стать победителем в своём классе. У меня была возможность гоняться в одном экипаже с моим сыном Майклом, а как-то раз, в 1988-м, мы выступили там на Porsche вместе с ним и с моим племянником Джоном.

Ле-Ман – одна из тех трасс, где я всегда гонялся с огромным удовольствием. Выступать в этом 24-часовом марафоне с годами не стало проще, но надо подчеркнуть, что теперь это намного безопаснее. Помню, что в 1966-м я опасался вылетать с трассы, поскольку защитных ограждений практически не было, но в 2000 году, когда я в последний раз выступал в этой гонке, изменения были просто поразительными.

С годами конфигурация трассы менялась, но при этом она становилась только лучше, и я очень рад, что был свидетелем этих перемен. В общем, у меня очень богатый опыт выступлений в Ле-Мане, и я считаю его очень ценным.

Недавно я начал осваивать виртуальные гонки, это тоже интересное и сложное дело. Если ты опытный профессионал в автоспорте, ещё не факт, что ты добьёшься успехов в этих гонках. Но теперь у меня есть всё необходимое оборудование, и я постараюсь стать достойным геймером!

Благодаря современным технологиям я за один день могу побывать в Спа, Ле-Мане, на трассе в Остине и на автодроме в Индианаполисе. И при этом мне даже не нужен паспорт! Приятно, что меня приглашают выступать в виртуальных гонках, так что посмотрим, смогу ли я посвятить этому занятию достаточно много времени, чтобы стать более конкурентоспособным. Кто знает, может, я даже войду во вкус. В любом случае, здорово, что теперь проводятся виртуальные гонки, это идёт на пользу всему автоспорту».