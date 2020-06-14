Экипаж Ферстаппена и Норриса сошёл с дистанции Ле-Мана

До финиша виртуального марафона в Ле-Мане остаётся меньше семи часов, и за ночь расстановка сил существенно изменилась. Возглавляют гонку две машины команды Rebellion Williams Esport – возможно, в какой-то мере символично, что лидирует экипаж №1, в которых входят известные гонщики Луи Делетраз и Рафаэле Марчьелло.

На второй позиции экипаж №13, в его составе выступают резервный гонщик Williams Джейк Эйткен и звезда аргентинского туринга Агустин Канапино. Более минуты проигрывает лидерам экипаж ByKolles, накануне стартовавший с поула, но Том Диллман, в своё время выступавший в GP2 в составе Russian Time, проходит круги с хорошей скоростью и не собирается сдаваться.

А вот виртуальная машина №20, которую пилотировали гонщики Формулы 1 Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, сошла с дистанции после серии аварий, хотя квартет команды Redline лидировал на протяжении долгого времени. В частности, Ферстаппен на десятом часу гонки только на одном круге дважды попадал в неприятные ситуации, а ещё через пару часов его напарник Атце Керхоф окончательно добил машину, когда ехал на 12-й позиции. Хотя при этом он остался автором лучшего круга гонки, и его результат пока никто не перекрыл. Впрочем, вряд ли это может кого-то утешить.

В классе GTE лидирует экипаж №93 команды Porsche Esports, но вторую позицию занимает команда Романа Грожана R8G. А вот Ferrari команды AF Corse, в которую входят Шарль Леклер и Антонио Джовинацци едет последней: в начале ночи экипаж преследовали технические проблемы, он отключался от игры, из-за чего потерял очень много времени и проигрывает уже 13 кругов.

Достаточно ярко ситуацию иллюстрирует короткий комментарий Шарля Леклера: «Я не знаю, плакать или смеяться… В итоге мне удалось вернуться в гонку, но когда я вырулил из боксов на трассу, машина поехала сама по себе…»

Впрочем, сейчас она едет потому, что её ведёт Джовинацци, проходя круги примерно в темпе первой пятёрки гонщиков, выступающих в классе GTE.