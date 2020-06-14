Леклер: Теперь я хочу выступить в реальном Ле-Мане

Ни одному из экипажей, выступавших на машинах Ferrari 488 GTE, не удалось побороться за подиум в своём классе в ходе виртуального марафона в Ле-Мане.

Их преследовали различные технические проблемы, но пресс-служба Ferrari вынуждена была признать, что человеческий фактор тоже сыграл свою роль: ошибок было допущено немало. Лучшим из экипажей итальянской команды стал квартет, состоявший из Мигеля Молины, Федерико Лео, Амоса Лаурито и Хорди Цвирса – их машина под №71 финишировала 7-й в классе GTE.

Незадолго до полуночи машине №51 пришлось вернуться в боксы из-за проблем с программным обеспечением, сказавшихся на работе рулевого управления. После полуночи начались сложности и у экипажа №52, за который выступали Шарль Леклер и Антонио Джовинацци. Это была смена итальянского гонщика, и во время неё возникли перебои с соединением с сервером. Восстановить его удалось лишь через семь кругов.

Тем не менее, экипажу удалось отыграться и даже добраться до второго места в классе, но проблемы продолжались, так что удержаться на этой позиции было невозможно. В итоге экипаж финишировал на 18-м месте в классе GTE, в 15 кругах позади победителей в своей категории, выступавших на Porsche №53.

Тем не менее, Шарль Леклер, у которого впечатляющая армия болельщиков, поблагодарил всех за поддержку и заверил, что всё-таки смог получить удовольствие: «Спасибо за то, что были со мной все эти 24 часа! По ходу первой трети гонки сражаться за позиции было весело. Но когда начались проблемы с сервером, надо было хотя бы добраться до финиша гонки. Тем не менее, удовольствие мы получили, так что теперь я хочу выступить в реальном Ле-Мане».