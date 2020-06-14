Луи Делетраз: Это лучшая подготовка к реальному Ле-Ману

Первый в истории виртуальный 24-часовой марафон в Ле-Мане завершился и, по общему признанию, прошёл вполне успешно, если не считать нескольких технических сбоев. Но в целом следить за борьбой на трассе было интересно, тем более что она действительно была яркой.

То, что симулятор rFactor2 даёт довольно реалистичную картинку, мы уже говорили, но стоит ещё раз подчеркнуть, что зрители, наблюдавшие за ходом событий на виртуальном кольце Сартэ онлайн или по ТВ, не были разочарованы.

Также порадовала качественная организация всего марафона, причём болельщики отмечали, что в целом этот Ле-Ман, хотя и был не совсем настоящим, во многих аспектах выгодно отличался от гонок виртуальной Формулы 1.

Кстати, призы гонщикам экипажей, занявшим первые три места в классе LMP, и победителям в классе GTE достанутся вполне реальные, по внешнему виду очень напоминающие традиционные кубки, которые каждый год вручаются в Ле-Мане. Будем надеяться, что легендарный марафон в 88-й раз всё-таки пройдёт в сентябре, и этому ничто не помешает.

А сегодня все поздравляют победителей, экипаж №1 Rebellion Williams и пилотов заводской команды Porsche Esports.

«Настроение великолепное, хотя сегодняшняя ночь показалась самой долгой в моей жизни, как и два последних часа гонки, – сказал после финиша Луи Делетраз от имени всех гонщиков своего экипажа. – На протяжении трёх недель мы готовились, каждый день тренировались на симуляторе, хотя начало гонки было просто ужасным. Но сейчас я хочу поблагодарить всех моих напарников и вообще всю нашу команду!

Все сработали отлично, и это была лучшая подготовка к реальному Ле-Ману!»

«Я очень рад за нашу команду, – продолжил британский гонщик Porsche Ник Тэнди, в 2015 году выигравший «24 часа Ле-Мана» вместе с Ником Хайдфельдом и Эрлом Бамбером. – Гонки на выносливость – это командный спорт, ты выступаешь в одном экипаже с напарниками, но ещё есть большая группа людей, которые остаются за кадром, и все они помогали нам по ходу гонки.

Забавно, что виртуальные гонки – не то, чем я обычно занимаюсь, но то, как мы соревнуемся, спортивные аспекты здесь такие же, как в реальных гонках на выносливость. Поэтому сегодняшний успех я считаю своей второй победой в Ле-Мане».