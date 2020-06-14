Сбой сервера позволил экипажу Алонсо вернуться в гонку

Когда подходил к концу пятый час виртуального марафона в Ле-Мане, на трассе появились красные флаги – причина остановки гонки была связана со сбоем в работе серверов.

Пауза продолжалась без малого час, после чего был дан рестарт, но при этом в расстановке сил в обоих классах произошли некоторые изменения. Если до остановки гонки лидировала Team Readline, за которую выступают Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, то после рестарта впереди оказался экипаж команды 2 Seas Motorsport.

Перестановки произошли и в классе GTE: там в лидеры вышла команда Романа Грожана R8G, хотя и на короткое время.

Всё это объяснялось тем, что незадолго до красных флагов лидеры свернули в боксы, тогда как их соперники остались на трассе, и получилось, что они успели начать следующий круг. Когда сервера были перегружены, выяснилось, что даже на тех машинах, что не побывали в боксах, появились свежие комплекты резины, а их баки заправлены топливом под виртуальные пробки.

Но самое забавное в том, что уже сошедший с дистанции экипаж команды Фернандо Алонсо и Рубенса Баррикелло смог вернуться в гонку! Более того, через шесть часов гонки он ехал не на последней позиции в классе, а оказался на 27-м месте.

«Мы вернулись! Теперь велосипедную прогулку придётся отложить до завтрашнего вечера…» – прокомментировал Алонсо на своей странице в Twitter.

Ближе к концу седьмого часа гонки в виртуальном Ле-Мане лидировал экипаж команды ByKolles, но спортпрототип Team Redline отставал от него меньше чем на секунду. На третьей позиции ехал Стоффель Вандорн, выступающий за команду Veloce Esport 2 – впрочем, после очередного пит-стопа картина поменялась, и бельгиец вышел на первое место.

Также надо отметить, что в классе GTE экипажу Шарля Леклера и Антонио Джовинацци удалось отыграться после неудачного начала гонки, и теперь Ferrari команды AF Corse под №52 занимала вторую позицию.