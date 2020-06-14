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Автоспорт

В Хоккенхайме не готовы ждать решения Формулы 1

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Хотя официальное объявление от отмене этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии в теории повышает шансы европейских трасс принять гонки Формулы 1, владельцы автодрома в Хоккенхайме дали понять, что больше на это не рассчитывают.

Его руководители Йорн Теске и Йохен Нерпель в интервью агентству SID заявили, что в сложившейся обстановке неопределённости не могут позволить себе идти на финансовые риски ради Формулы 1: «Мы не можем в течение нескольких недель находиться в состоянии ожидания, пока нам сообщат дату Гран При. Предположение о возможности продления европейской части сезона пока строится лишь на спекуляциях».

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Вероятно, это повышает вероятность того, что какой-то из этапов чемпионата может пройти в Муджелло, Имоле или на португальском автодроме Algarve International Circuit в Портимао.

В любом случае гонки на европейских трассах будут проводиться при пустых трибунах, и даже если Формуле 1 всё-таки удастся в последний момент договориться о проведении этапа в Хоккенхайме, у немецких болельщиков всё равно не будет возможности поддержать Себастьяна Феттеля. Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, на всех автодромах, начиная с австрийского Red Bull Ring, где будут проходить этапы чемпионат мира, будет введён особый режим, предполагающий многочисленные проверки и разного рода ограничения.

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10 июня пресс-служба FIA обнародовала 74-страничный документ, в котором подробно изложено, каким образом нужно проводить соревнования по автоспорту в период пандемии, и как обеспечить необходимую безопасность участников.

Источник:www.f1news.ru
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