В Хоккенхайме не готовы ждать решения Формулы 1

Хотя официальное объявление от отмене этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии в теории повышает шансы европейских трасс принять гонки Формулы 1, владельцы автодрома в Хоккенхайме дали понять, что больше на это не рассчитывают.

Его руководители Йорн Теске и Йохен Нерпель в интервью агентству SID заявили, что в сложившейся обстановке неопределённости не могут позволить себе идти на финансовые риски ради Формулы 1: «Мы не можем в течение нескольких недель находиться в состоянии ожидания, пока нам сообщат дату Гран При. Предположение о возможности продления европейской части сезона пока строится лишь на спекуляциях».

Вероятно, это повышает вероятность того, что какой-то из этапов чемпионата может пройти в Муджелло, Имоле или на португальском автодроме Algarve International Circuit в Портимао.

В любом случае гонки на европейских трассах будут проводиться при пустых трибунах, и даже если Формуле 1 всё-таки удастся в последний момент договориться о проведении этапа в Хоккенхайме, у немецких болельщиков всё равно не будет возможности поддержать Себастьяна Феттеля. Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, на всех автодромах, начиная с австрийского Red Bull Ring, где будут проходить этапы чемпионат мира, будет введён особый режим, предполагающий многочисленные проверки и разного рода ограничения.

10 июня пресс-служба FIA обнародовала 74-страничный документ, в котором подробно изложено, каким образом нужно проводить соревнования по автоспорту в период пандемии, и как обеспечить необходимую безопасность участников.