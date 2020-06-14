В Mercedes стараются избежать дефицита запчастей

Позднее начало сезона в Формуле 1 будет беспрецедентно интенсивным, гонки планируется проводить встык с недельным интервалом, поэтому огромные нагрузки персоналу команд обеспечены.

По словам Роба Томаса, операционного директора Mercedes, нельзя исключать, что образуется дефицит запасных частей, а это может стать причиной серьёзной головной боли.

«Когда вам предстоят две гонки подряд, вы приезжаете на первую из них, и у вас есть какое-то количество запасных частей, – рассказал Томас. – Если по ходу этой гонки возникают проблемы, обычно вы в состоянии нормально провести и вторую гонку, поскольку запчастей у вас достаточно. Но если добавить третью гонку подряд, то их запас может неожиданно исчерпаться.

Это доставляет настоящую головную боль тем, кто работает на базе команды, ведь надо понять, как обеспечить гоночную бригаду, работающую на трассе, достаточным количеством запчастей.

Можно создать большой резерв деталей, но это очень дорого, а мы не хотим зря расходовать ресурсы, поэтому надо действовать эффективно. Поэтому решение должно быть тщательно продуманным. Мы собираемся поступить так: определим, какие части чаще всего получают повреждения или изнашиваются в гонках, и в процессе производства доведём их до такой стадии, когда можно будет быстро их изготовить.

В зависимости от конкретных деталей они могут быть готовы наполовину или на три четверти, чтобы в случае необходимости можно было быстро отреагировать. Наши базовые принципы – быстрота, гибкость и оперативность. К счастью, мы привыкли работать в таком режиме, и в случае возникновения проблем, как правило, действуем очень быстро».