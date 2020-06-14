Виртуальный Гран При Канады выиграл Джордж Расселл

Джордж Расселл одержал четвёртую победу подряд в виртуальной Формуле 1, выиграв финальный этап в Монреале, причём сделал это настолько уверенно, что у соперников вообще не было шансов приблизиться к нему ни в квалификации, ни в гонке.

Начать надо с того, что пилот Williams выиграл поул с преимуществом в 0,452 секунды над Александером Элбоном. После этого Расселл отлично стартовал и сразу оторвался от соперников примерно на секунду. А вот Элбон допустил ошибку, и в начале третьего круга его опередил не только канадец Николас Латифи, второй гонщик Williams, которому, конечно, хотелось отличиться в «домашнем» Гран При, но и Эстебан Гутьеррес, выступающий за Mercedes.

Впрочем, вскоре Элбону удалось отыграться и вернуть себе вторую позицию, после чего он безуспешно пытался догнать Расселла: когда на 7-м круге оба отправились на пит-стоп, он был в 2,5 секундах позади Williams лидера.

Несколько ранее, на 4-м круге, Гутьеррес в последней шикане опередил Латифи за счёт весьма рискованного манёвра: со стороны показалось, что он эту шикану немного срезал. Более того, при этом от отправил канадца в печально знаменитую Стену чемпионов, но стюарды почему-то не обратили на это внимания. Из-за этого Николас оказался за пределами первой десятки и уже не смог отыграться, финишировав только седьмым.

После пит-стопа Элбон старался удержаться позади Расселла, но тот постепенно наращивал преимущество и к 20-му кругу довёл его до 5 секунд. На этой стадии гонки ситуация в группе лидеров в целом стабилизировалась: вторым ехал гонщик Red Bull Racing, третьим – Гутьеррес.

Отдельной похвалы заслуживает 17-летний бразилец Чао Коллет, слушатель Академии Renault Sport, дебютант виртуальной Формулы 1: на монреальской трассе он действовал весьма боевито, ещё на первых кругах вышел на четвёртую позицию и смог удержать её до финиша.

После второй серии пит-стопов Элбон начал понемногу приближаться к Расселлу, но был оштрафован за несоблюдение пределов трассы, после чего уже не представлял для лидера никакой угрозы. Судя по комментариям, сделанным Джорджем по ходу гонки, его это несколько разочаровало, поскольку он рассчитывал, что ему предстоит всерьёз побороться с Элбоном, а заодно и развлечь болельщиков.

Четвёртая победа Расселла, который лишь недавно начал заниматься виртуальными гонками, продемонстрировала его потенциал, который, увы, за рулём реальной машины Williams он показать не может, поскольку ей катастрофически не хватает скорости.

«Может быть, это и не настоящие гонки, но мне очень понравилось бороться за победы! Этих ощущений мне будет не хватать! – прокомментировал Джордж после финиша. – Виртуальные гонки понравились мне больше, чем я ожидал. Что бы ты ни делал, надо отдаваться этому полностью. Я стал чемпионом серии – ура!»

Второе место в Монреале занял Элбон, третьим финишировал Гутьеррес.

По ходу гонки очень многие её участники получали штрафы, в основном за несоблюдение пределов трассы, но главным неудачником виртуального Гран При Канады стал Пьер Гасли, выступавший, разумеется, за команду AlphaTauri. Он набрал столько предупреждений и штрафов за многочисленные нарушения правил, что его дисквалифицировали – в виртуальной Формуле 1 такое произошло впервые.