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Автоспорт

Вольфф: В начале сезона у гонщиков всегда равные шансы

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Руководитель Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф заверил, что на старте сезона у Льюиса Хэмилтона не будет приоритетного статуса, поскольку обоим гонщикам команда предоставит равные возможности.

«У Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона в начале сезона всегда равные шансы, – заявил Вольфф. – Мы хотим, чтобы у обоих гонщиком была возможность бороться за титул. Невозможно представить, что в команде есть гонщик №1 и гонщик №2, ведь у всех одинаковое стремление к победам. В противном случае это уже не Формула 1».

Источник:www.f1news.ru
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