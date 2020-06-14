Вольфф: В начале сезона у гонщиков всегда равные шансы

Руководитель Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф заверил, что на старте сезона у Льюиса Хэмилтона не будет приоритетного статуса, поскольку обоим гонщикам команда предоставит равные возможности.

«У Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона в начале сезона всегда равные шансы, – заявил Вольфф. – Мы хотим, чтобы у обоих гонщиком была возможность бороться за титул. Невозможно представить, что в команде есть гонщик №1 и гонщик №2, ведь у всех одинаковое стремление к победам. В противном случае это уже не Формула 1».