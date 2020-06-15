” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/afca2e42a08a7beea704ccd5d86fc9a8.jpg” alt=”Автодром Яс-Марина открылся после карантина” width=”100%” />

Автодром Яс-Марина в Абу-Даби вновь открылся после карантина. Все необходимые санитарные ограничения соблюдаются, но с сегодняшнего дня можно посетить картинг – при условии, что шлем, подшлемник, комбинезон и перчатки у вас с собой.

Руководство автодрома разработало серию мер, которая начинается с измерения температуры на входе, включает станции для дезинфекции рук, и позволяет полностью разделить маршруты клиентов, чтобы их пути не пересекались.