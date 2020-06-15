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Автодром Яс-Марина открылся после карантина

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Автодром Яс-Марина в Абу-Даби вновь открылся после карантина. Все необходимые санитарные ограничения соблюдаются, но с сегодняшнего дня можно посетить картинг – при условии, что шлем, подшлемник, комбинезон и перчатки у вас с собой.

Руководство автодрома разработало серию мер, которая начинается с измерения температуры на входе, включает станции для дезинфекции рук, и позволяет полностью разделить маршруты клиентов, чтобы их пути не пересекались.

Источник:www.f1news.ru
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