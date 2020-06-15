Элбону помешал медленный интернет

Вчера мы писали об уверенной победе гонщика Williams Джорджа Расселла в виртуальном Гран При Канады. Гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон закончил гонку вторым, добиться большего помешала плохая связь.

Алекс Элбон: «К сожалению, в конце гонки помешала связь. Соединение с сервером было очень плохим, возникали задержки с передачей данных – я мог показать лучший результат, но оказался только вторым.

В целом, гонка получилась интересной, всем понравилось. Теперь я с нетерпением жду начала настоящего сезона Формулы 1».