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Автоспорт

Элбону помешал медленный интернет

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Вчера мы писали об уверенной победе гонщика Williams Джорджа Расселла в виртуальном Гран При Канады. Гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон закончил гонку вторым, добиться большего помешала плохая связь.

Алекс Элбон: «К сожалению, в конце гонки помешала связь. Соединение с сервером было очень плохим, возникали задержки с передачей данных – я мог показать лучший результат, но оказался только вторым.

В целом, гонка получилась интересной, всем понравилось. Теперь я с нетерпением жду начала настоящего сезона Формулы 1».

Источник:www.f1news.ru
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