Энди Кауэлл уходит из Mercedes

В начале июля управляющий директор Mercedes High Performance Powertrains (HPP) Энди Кауэлл, создавший знаменитые гибридные турбомоторы, выигравшие шесть титулов подряд, покинет компанию.

За моторы для Формулы 1 теперь будет отвечать Хайвел Томас, в руководстве компании пройдёт реструктуризация, фактически, Кауэлла заменят сразу четыре специалиста.

В январе этого года Кауэлл объявил о желании уйти, с 1 июля в HPP сменится руководство. Кауэлл какое-то время будет курировать процесс перехода и останется в Mercedes-Benz как минимум до начала 2021 года.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Лидерство Энди в подразделении HPP стало ключевым фактором наших успехов в последние годы. Он внес выдающийся вклад в автоспортивное наследие нашей компании. С 2013 года мы с ним отлично работали. Уверен, он добьётся больших успехов в новой роли, которую он решил для себя выбрать».

Энди Кауэлл: «Я полностью уверен в том, что Хайвел и его команда смогут вести компанию вперёд. Работать в Mercedes, в том числе в роли управляющего директора HPP – большая честь для меня».

Новое место работы Энди Кауэлла пока не называется, но нет сомнений в том, что она вновь будет посвящена разработке гибридных силовых установок. Это будет Ferrari?