Понедельник, 15 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЭтап в Ханое или вторая гонка в Шанхае заменят Сузуку
Автоспорт

Этап в Ханое или вторая гонка в Шанхае заменят Сузуку

AdminНет комментариев
Добавлено

Гран При Китая и Вьетнама были отложены ещё в марте, но во второй половине сезона эти трассы могут принять Гран При, если не помешает эпидемия.

Недавняя отмена гонки в Сузуке освободила место в календаре, которое в Формуле 1 сейчас пытаются заполнить, параллельно пытаясь компенсировать высокие затраты команд на отправку грузов на Гран При Китая.

По информации RaceFans, в руководстве чемпионата рассматривают два варианта – два этапа в Шанхае подряд, либо проведение после Гран При Китая гонки во Вьетнаме на новой трассе в Ханое.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Элбону помешал медленный интернет

Виртуальная гонка в Ле-Мане вновь была приостановлена

Руководство автодрома в Портимао ведёт переговоры с Ф1

Виртуальный Ле-Ман выиграла команда Rebellion Williams

Роберт Кубица: DTM для меня – серьёзный вызов

Закрыть