Этап в Ханое или вторая гонка в Шанхае заменят Сузуку

Гран При Китая и Вьетнама были отложены ещё в марте, но во второй половине сезона эти трассы могут принять Гран При, если не помешает эпидемия.

Недавняя отмена гонки в Сузуке освободила место в календаре, которое в Формуле 1 сейчас пытаются заполнить, параллельно пытаясь компенсировать высокие затраты команд на отправку грузов на Гран При Китая.

По информации RaceFans, в руководстве чемпионата рассматривают два варианта – два этапа в Шанхае подряд, либо проведение после Гран При Китая гонки во Вьетнаме на новой трассе в Ханое.