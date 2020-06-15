Роберт Кубица: DTM для меня – серьёзный вызов

На этой неделе на Нюрбургринге прошли 4-дневные тесты серии DTM, и одним из наиболее активных гонщиков на них был Роберт Кубица. За рулём BMW M4 частной команды ART он проехал 541 круг, преодолев дистанцию почти в 2000 км, и по этом показателю уступил только гонщику Audi Майку Рокенфеллеру (569 кругов, 2065 км).

Результаты прохождения кругов, показанные поляком, не столь впечатляют, но это не должно удивлять, всё-таки его можно считать новичком DTM, хотя в своё время он уже пилотировал машины этого класса, но тоже лишь на тестах.

Лучшее время тестов осталось за Фердинандом Габсбургом, гонщиком Audi, а Кубица в рейтинге самых быстрых кругов оказался лишь на 12-й строчке, он уступил австрийцу примерно полсекунды. Но все, кто наблюдал за работой Роберта, считают, что он очень достойно справился со стоявшими перед ним задачами.

«Он набрал неплохой километраж, а это важно для понимания нюансов пилотирования такой машины, – сказал Рене Раст, чемпион DTM, который сам был дебютантом этой серии в 2017 году. – Могу лишь посоветовать Роберту работать как можно более интенсивно, чтобы разобраться, почему иногда он едет быстро, а иногда это ему не удаётся».

Марко Виттман, также, как и Кубица, выступающий на BMW, порекомендовал коллеге набраться терпения: «В DTM важно сохранять спокойствие. Многим, в том числе и мне, в начале дебютного сезона казалось, что всё просто, и с самого начала можно показывать высокие скорости. Но после трёх-четырёх гонок ты оказываешься позади и начинаешь злиться на самого себя. Впрочем, Роберт – опытный гонщик, я думаю, он справится».

Кубица отлично понимает, что ему придётся непросто: «Думаю, что DTM – очень сложный чемпионат, где максимально острое соперничество идёт и между командами, и между гонщиками. Для меня это серьёзный вызов, ведь у меня нет опыта пилотирования таких машин. Причём дело не только в пилотировании, но и в разного рода процедурах. Возьмём, к примеру, старты: последний раз я пользовался педалью сцепления, расположенной на полу, лет 17 назад».

Как пойдут у него дела в DTM, покажет будущее, сезон в этом чемпионате начнётся 1 августа, но Герхард Бергер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне один из руководителей кузовной серии, рад, что поляк пополнил её ряды: «У Роберта огромный гоночный опыт. Он известный человек, хороший парень и просто идеально подходит DTM. Здорово, что он будет выступать в нашем чемпионате».