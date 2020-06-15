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Автоспорт

Руководство автодрома в Портимао ведёт переговоры с Ф1

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Переговоры по поводу возможного проведения гонки Формулы 1 на трассе в Портимао уже идут, это подтверждает руководство португальского автодрома.

Есть несколько вариантов для продолжения европейской фазы сезона осенью, в их числе Муджелло, Имола и Хоккенхайм, хотя менеджмент немецкой трассы, похоже, дал понять, что выходит из игры.

В результате недавнего опроса, проведённого в социальных сетях Формулой 1, выяснилось, что большинство голосов было отдано за Портимао.

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«Мы подтверждаем, что в настоящее время идут переговоры с Формулой 1 по поводу проведения Гран При на нашей трассе в этом году, – такое заявление сделал официальный представитель автодрома. – Мы в полной мере готовы создать для этого все необходимые условия и считаем, что наша страна и наша трасса идеально подходят для новой гонки Формулы 1.

Конфигурация трассы, размер автодрома и его инфраструктура, тот факт, что в Альгарве почти нет случаев заражения коронавирусом, прекрасная погода и хорошие отели – всё это, безусловно, создаёт идеальные условия для отличного гоночного уик-энда».

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По информации Crash.net, в ходе переговоров обсуждается возможность проведения в Портимао сдвоенного этапа, при этом гонки могут пройти 27 сентября и 4 октября, хотя на первую из этих дат предварительно запланирован Гран При России в Сочи.

Источник:www.f1news.ru
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