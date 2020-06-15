Виртуальная гонка в Ле-Мане вновь была приостановлена

Когда до финиша виртуального марафона в Ле-Мане оставалось примерно пять часов, гонка вновь была приостановлена красными флагами из-за очередного сбоя в работе серверов. Это уже второй подобный инцидент, а первый произошёл ещё в субботу вечером.

Впрочем, на этот раз это не слишком повлияло на расстановку сил, за три часа до завершения марафона гонку возглавляли два экипажа Rebellion Williams, но недавно машина команды ByKolles вышла на вторую позицию. Однако борьба за места на подиуме однозначно продолжится до самого финиша.

В классе GTE по-прежнему лидирует машина Porsche Esports под номером 93, более двух минут ему проигрывает экипаж команды Романа Грожана. Ferrari Шарля Леклера и Антонио Джовинацци едет на предпоследней 47 позиции.

Два экипажа официально считаются сошедшими. Любопытно, что в их число не входит машина команды Team Redline, на которой выступали Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, хотя их фактическое отставание от лидера уже составляет 146 кругов. С ней произошло то же самое, что при первой перезагрузке серверов было с командой Фернандо Алонсо и Рубенса Баррикелло: экипаж №20 считался выбывшим из борьбы, но смог вернуться в гонку – в киберспорте бывает и такое. Впрочем, понятно, что никаких реальных шансов отыграться у него нет.