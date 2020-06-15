Виртуальный Ле-Ман выиграла команда Rebellion Williams

В реальном мире Rebellion Racing может только мечтать о победе в Ле-Мане, хотя в 2014-м её гонщики первенствовали в подклассе LMP1-L, но были четвёртыми в абсолюте.

Зато в виртуальном марафоне «24 часа Ле-Мана», проходившем в этот уик-энд, машина Rebellion Williams Esports первой пересекла линию финиша. Экипаж в составе Луи Делетраза, Рафаэле Марчьелло, Никодема Вишневского и Кубы Бржезински, кстати, выступавший под номером 01, возглавил гонку после проблем, с которыми ночью столкнулась команда Team Redline, и не упустил свой шанс.

Довести машину до победного финиша было доверено Вишневскому, опытному польскому сим-рейсеру, он завершил гонку, на 18 с лишним секунд опередив ближайшего преследователя и преодолев за 24 часа 371 круг.

А вот за «серебро» острейшая борьба шла до последних минут марафона, вторую машину Rebellion и экипаж команды ByKolles разделяли считанные секунды, но всё-таки именно ему было суждено подняться на вторую ступень виртуального подиума. Йерней Симончич прекрасно проехал последние круги, уверенно опередив машину №13 и даже создав 5-секундный отрыв.

Но два экипажа Rebellion в первой тройке – тоже весьма достойный результат.

В классе GTE победа досталась заводской команде Porsche Esports, второе место заняла Aston Martin Racing, третье – R8G, команда Романа Грожана.