Хэмилтон: Главное – никогда не сдавайтесь!

Льюис Хэмилтон побывал с визитом в Alperton Community School на северо-западе Лондона, где рассказал детям о том, как учился сам – и призвал никогда не сдаваться.

Льюис Хэмилтон: «В школе мне приходилось непросто. Учёба не давалась легко, но отец учил меня никогда не сдаваться. Таким был наш менталитет. Учёба продолжается всю жизнь, мне и сейчас бывает непросто, но не останавливайтесь на этом. Это часть пути к успеху. Главное – никогда не сдавайтесь!

Я не знал, что страдаю дислексией [проблемы с навыком чтения и письма] до 17 лет. В школе я всегда был на шаг позади – и должен был пробиваться. Мы понимали, как важно получить образование.

Как я стал чемпионом? Очень серьёзно работал. Я хотел быть в чём-то сильнее сверстников. Это зависит от вас и ваших родителей, определить то, в чём вы сильнее. И когда вы это найдёте, цепляйтесь за эту возможность изо всех сил, работайте вдвойне напряженнее.

Учителя говорили, что из меня ничего не получится, но сейчас я готов их простить. Я жил в муниципальном доме в Стивенэйдже, а теперь обедаю с королевой и общаюсь с Нельсоном Манделой. Я хочу вдохновить вас своим примером, но порой получается так, что вы полностью выкладываетесь, а всё идёт не так. Здесь нужен баланс – и я продолжаю его искать».