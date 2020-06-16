Хэмилтон критикует корриду, в Испании с ним не согласны

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился в социальных сетях видеороликом организации по защите животных Peta, сопроводив её критикой в адрес корриды: «Это отвратительно, Испания! Вы с 14 лет учите детей мучать и убивать быков. Мы просим министра образования Испании немедленно закрыть школы боя быков».

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес считает, что Льюис неправ…

Хосе Мануэль Родригес Урибес: «Для нас это звучит как оскорбление. Эти слова критикуют людей, которые заботятся о соблюдении культурных ценностей нашей страны. У каждого есть право на собственное мнение, но взаимное уважение должно быть ключевым фактором».