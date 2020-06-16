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Автоспорт

Жан Тодт: Моя совесть чиста

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Президент FIA Жан Тодт ещё раз заявил, что удовлетворён итогами расследования FIA по поводу моторов Ferrari, по итогам которого заключено конфиденциальное соглашение.

На этот раз француз опроверг разговоры о том, что Скудерии удалось избежать санкций потому, что его сын Николас – менеджер Шарля Леклера…

Жан Тодт: «Слухи появляются постоянно. Неделю в СМИ обсуждается какая-то одна тема, потом они находят другую.

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В момент принятия решения, я понимал его положительные и отрицательные стороны. Моя совесть чиста. У членов комитета FIA по этике ко мне нет претензий, а всё остальное – часть моей работы, включая неприятную критику.

Решение принято в соответствии с правилами, это было сделано профессионально и прозрачно. Кроме того, такие решение базируются на основе той информации, что предоставили наши эксперты – это не моё личное мнение».

Источник:www.f1news.ru
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