Жан Тодт: Моя совесть чиста

Президент FIA Жан Тодт ещё раз заявил, что удовлетворён итогами расследования FIA по поводу моторов Ferrari, по итогам которого заключено конфиденциальное соглашение.

На этот раз француз опроверг разговоры о том, что Скудерии удалось избежать санкций потому, что его сын Николас – менеджер Шарля Леклера…

Жан Тодт: «Слухи появляются постоянно. Неделю в СМИ обсуждается какая-то одна тема, потом они находят другую.

В момент принятия решения, я понимал его положительные и отрицательные стороны. Моя совесть чиста. У членов комитета FIA по этике ко мне нет претензий, а всё остальное – часть моей работы, включая неприятную критику.

Решение принято в соответствии с правилами, это было сделано профессионально и прозрачно. Кроме того, такие решение базируются на основе той информации, что предоставили наши эксперты – это не моё личное мнение».