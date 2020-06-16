Леклер не согласен с рейтингом в F1 2020

Вчера мы писали о внутреннем рейтинге гонщиков в новом симуляторе F1 2020 от компании Codemasters. Гонщик Ferrari Шарль Леклер не согласен с некоторыми оценками, в частности – в адрес Джорджа Расселла, с первой попытки выигравшего титулы в Формуле 3 и Формуле 2.

Шарль Леклер: «Да, я видел этот рейтинг. Со многими оценками я не согласен. Считаю их ошибочными. К примеру, Джордж Расселл на последних строчках, но он очень быстр. За рулём хорошей машины он выступал бы на одном уровне с лучшими».