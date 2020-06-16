Марк Уэббер: Не стоит запутывать болельщиков

Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер – сторонник традиций. Как и многие, австралиец против появления в Формуле 1 реверсивной стартовой решётки и других искусственных способов повышения зрелищности…

Марк Уэббер: «Я не поклонник всех этих решений. Что дальше? Весовой гандикап, попытка как-то уравнять расстановку сил? Как далеко мы зайдём?

Не поймите меня неправильно – мне нравятся развлечения, я люблю красивые гонки. Всегда интересно, когда один или два гонщика на быстрых машинах стартуют позади, но будем осторожны. Тем, кто включил гонку дома, да и новым болельщикам нашего спорта может быть сложно понять, почему сильнейшие гонщики оказались позади.

Думаю, не стоит ещё больше запутывать болельщиков, ещё больше осложнять ситуацию. Мне кажется, что сейчас нам это совершенно не нужно».