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Автоспорт

Марк Уэббер: Не стоит запутывать болельщиков

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Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер – сторонник традиций. Как и многие, австралиец против появления в Формуле 1 реверсивной стартовой решётки и других искусственных способов повышения зрелищности…

Марк Уэббер: «Я не поклонник всех этих решений. Что дальше? Весовой гандикап, попытка как-то уравнять расстановку сил? Как далеко мы зайдём?

Не поймите меня неправильно – мне нравятся развлечения, я люблю красивые гонки. Всегда интересно, когда один или два гонщика на быстрых машинах стартуют позади, но будем осторожны. Тем, кто включил гонку дома, да и новым болельщикам нашего спорта может быть сложно понять, почему сильнейшие гонщики оказались позади.

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Думаю, не стоит ещё больше запутывать болельщиков, ещё больше осложнять ситуацию. Мне кажется, что сейчас нам это совершенно не нужно».

Источник:www.f1news.ru
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