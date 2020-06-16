В 2018-м в Формуле 1 начали использовать перчатки с биометрическим датчиком, измеряющим пульс и уровень кислорода в крови, чтобы облегчить работу медиков на месте аварии. Данные с этого датчика через Bluetooth передаются в медицинскую машину, позволяя оценить критичность ситуации.

Теперь две итальянские компании – OMP Racing и Marelli – представили биометрическую майку VISM (Vital Signs Monitor) с интегрированной системой измерения жизненно важных параметров.

Майка VISM позволяет в режиме реального времени контролировать самочувствие гонщика – через снятие ЭКГ и движение грудной клетки при дыхании. Одновременный анализ сердечного ритма и частоты дыхания позволяет определить состояние стресса, усталости и изменений в случае аварии.

Биометрическая майка VISM имеет три основных области применения: обеспечение безопасности, мониторинг действий и сбор данных для тренировок.