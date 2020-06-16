Риккардо проехал 115 кругов в Шпильберге

Регламент запрещает командам работать с машинами этого года вне двух съёмочных дней, когда можно проехать не более 100 км на демонстрационной резине. Поэтому для тестов команды используют машины двухлетней давности – с ними можно работать без ограничений, да и по функциональности они почти не отличаются.

Renault F1 завершила первый день тестов в Шпильберге. Круг на австрийской трассе короткий, сегодня за руль сел Даниэль Риккардо, проехав за рулём R.S.18 полторы дистанции гонки – 115 кругов почти 500 километров.

Завтра тесты Renault F1 продолжит Эстебан Окон.

He’s back.

🏎 R.S.18

📍 Red Bull Ring

📊 500km

🦡 115 laps#RSspirit @DanielRicciardo pic.twitter.com/mZREmbRAnW — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 16, 2020