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Автоспорт

Риккардо проехал 115 кругов в Шпильберге

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Регламент запрещает командам работать с машинами этого года вне двух съёмочных дней, когда можно проехать не более 100 км на демонстрационной резине. Поэтому для тестов команды используют машины двухлетней давности – с ними можно работать без ограничений, да и по функциональности они почти не отличаются.

Renault F1 завершила первый день тестов в Шпильберге. Круг на австрийской трассе короткий, сегодня за руль сел Даниэль Риккардо, проехав за рулём R.S.18 полторы дистанции гонки – 115 кругов почти 500 километров.

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Источник:www.f1news.ru
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