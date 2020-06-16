Сирил Абитебул о новом регламенте на моторы…

В сезоне 2025 года в Формуле 1 изменится регламент на силовые установки. Каким он окажется, пока не известно. Не удалось договориться даже о том, будет ли использоваться MGU-H – у действующих производителей модуль отлажен и работает, они не хотят от него отказываться, но для нового производителя, если такой появится, разработка MGU-H будет дорого стоить.

У руководителя команды Renault Сирила Абитебула своя точка зрения на ситуацию – с ориентиром на интересы материнской компании…

Сирил Абитебул: «Нам удалось взять под контроль «гонку вооружений» на стороне силовых установок – с меньшим числом доработок по ходу сезона, с ограничениями стендовых испытаний. Это были необходимые меры, но теперь нужен следующий шаг. Силовые установки нового поколения должны стать ещё более эффективными.

Мы обязаны следить за развитием автомобильной отрасли, в которой всё большее внимание уделяется электромобилям. Нужно учесть этот тренд в Формуле 1 и в её сосуществовании с Формулой Е. Нужно разработать основополагающие принципы и регламент в 2021 или 2022-м, чтобы в 2023-м уже приступить к работе.

MGU-H у нас уже есть, мы не хотим от него отказываться. Без MGU-H мы потеряем 20-30% эффективности использования топлива, его придётся заливать на 50 кг больше, а машины и без того очень тяжёлые».