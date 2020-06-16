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Автоспорт

В F1 2020 у Боттаса выше рейтинг, чем у Феттеля

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10 июля новый симулятор от компании Codemasters, официальная игра Формулы 1 – F1 2020 – появится в магазинах. Одно из отличий новой версии – состоящий из нескольких показателей рейтинг гонщиков, который можно использовать в режиме «карьеры».

Рейтинг включает четыре оценки – опыта, мастерства, безошибочности и скорости, которые подсчитали в Codemasters, опираясь на статистику выступлений гонщиков. Сравнение получилось не бесспорным, но весьма любопытным.

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Рейтинг гонщиков в игре F1 2020

Гонщик
Команда
Опыт
Мастерство
Безошибочность
Скорость
Общий

Л.Хэмилтон
Mercedes
89
93
95
96
94

В.Боттас
Mercedes
71
89
99
91
90

М.Ферстаппен
Red Bull
68
94
84
96
90

С.Феттель
Ferrari
88
89
81
94
89

К.Райкконен
Alfa Romeo
98
84
91
83
87

Д.Риккардо
Renault
76
90
86
90
87

Ш.Леклер
Ferrari
56
92
82
93
86

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С.Перес
Racing Point
78
91
80
86
85

К.Сайнс
McLaren
65
88
81
84
82

Э.Окон
Renault
54
90
79
82
80

Д.Квят
AlphaTauri
63
86
74
85
80

П.Гасли
AlphaTauri
53
85
87
90
80

Р.Грожан
Haas
75
81
77
83
80

Л.Норрис
McLaren
52
89
78
80
79

А.Элбон
Red Bull
52
87
78
83
79

К.Магнуссен
Haas
65
79
73
83
78

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Л.Стролл
Racing Point
57
86
73
83
78

Д.Расселл
Williams
52
73
78
80
75

А.Джовинацци
Alfa Romeo
47
73
70
79
73

Н.Латифи
Williams
32
60
80
64
64

Источник:www.f1news.ru
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