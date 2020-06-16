В F1 2020 у Боттаса выше рейтинг, чем у Феттеля

10 июля новый симулятор от компании Codemasters, официальная игра Формулы 1 – F1 2020 – появится в магазинах. Одно из отличий новой версии – состоящий из нескольких показателей рейтинг гонщиков, который можно использовать в режиме «карьеры».

Рейтинг включает четыре оценки – опыта, мастерства, безошибочности и скорости, которые подсчитали в Codemasters, опираясь на статистику выступлений гонщиков. Сравнение получилось не бесспорным, но весьма любопытным.

Рейтинг гонщиков в игре F1 2020

Гонщик

Команда

Опыт

Мастерство

Безошибочность

Скорость

Общий

Л.Хэмилтон

Mercedes

89

93

95

96

94

В.Боттас

Mercedes

71

89

99

91

90

М.Ферстаппен

Red Bull

68

94

84

96

90

С.Феттель

Ferrari

88

89

81

94

89

К.Райкконен

Alfa Romeo

98

84

91

83

87

Д.Риккардо

Renault

76

90

86

90

87

Ш.Леклер

Ferrari

56

92

82

93

86

С.Перес

Racing Point

78

91

80

86

85

К.Сайнс

McLaren

65

88

81

84

82

Э.Окон

Renault

54

90

79

82

80

Д.Квят

AlphaTauri

63

86

74

85

80

П.Гасли

AlphaTauri

53

85

87

90

80

Р.Грожан

Haas

75

81

77

83

80

Л.Норрис

McLaren

52

89

78

80

79

А.Элбон

Red Bull

52

87

78

83

79

К.Магнуссен

Haas

65

79

73

83

78

Л.Стролл

Racing Point

57

86

73

83

78

Д.Расселл

Williams

52

73

78

80

75

А.Джовинацци

Alfa Romeo

47

73

70

79

73

Н.Латифи

Williams

32

60

80

64

64