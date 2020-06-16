В FIA готовы к экспериментам с конфигурацией трасс

Когда возникла необходимость проводить по два этапа на одной трассе, обсуждалась возможность как-то разнообразить их с помощью разных вариантов конфигурации или проведением гонок в разном направлении. В интервью Speedcafe директор гонок FIA Майкл Маси заявил, что если такое будет возможно, в FIA постараются внести разнообразие.

Майкл Маси: «С точки зрения правил формальных препятствий нет. К сожалению, в Австрии и Сильверстоуне просто нет возможности использовать альтернативную конфигурацию, но если на некоторых других трассах, например – в Бахрейне, такое получится сделать, то почему нет?

Наша задача – провести полноценный сезон, обеспечив, где это возможно, ещё лучшую зрелищность для телезрителей и болельщиков на трибунах, когда они будут допущены».